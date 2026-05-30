Viajaba en su camión por la RN 33, se le cruzó un perrito al que rescató; busca dar con sus dueños (VIDEO)

Gonzalo Ledesma, es de Tres Algarrobos, conducía su camión el jueves cuando vio cruzando la ruta, esquivando los vehículo, a este pequeño perrito, al que bautizó «Caramelo» porque se hizo un festín, precisamente con los caramelos, que había en la cabina del camión.

El animal tenía colocada una soga, que es con la que aparece en las imágenes.

Gonzalo viajaba hacia Rosario, por lo tanto lo llevó con él, debiendo ocultarlo en la cucheta dado que no se permite en el puerto el ingreso de animales, y dedicándole tiempo extra a la mascota, dándole el cuidado necesario y el cariño.

Al regreso pensó en dejarlo en la estación de servicio en Piedritas, pero al no estar seguro si pertenece a Piedritas o Cañada Seca. o tal vez a algún campo de la zona, decidió continuar con él, por eso lo acompaña, estuvo en América y Villegas y en este momento viajan hacia Tres Algarrobos donde lo quedará en la casa de sus padres.

La idea es que aparezcan sus dueños y poder entregárselo; ya sea que van a buscarlo a Tres Algarrobos, o lo acerca al lugar donde lo encontró en un viaje hacia Rosario.

A simple vista, «Caramelo» está cuidado, y es doméstico, se nota en su interacción que es un can que está familiarizado en el vínculo con humanos. Seguramente, «Caramelo», mientras disfruta de este amigo ocasional, espera confiado en volver con los suyos.

El número de contacto con Gonzalo Ledesma es el 3388 463835.