Allanamientos y secuestros de motos en Pinto, Granada y Germania por ruidos molestos

La Policía Comunal de General Pinto, en el marco de la Ley Nacional Nº 24.449 (de tránsito) y de la Ordenanza Municipal Nº 4864, llevó adelante diversos allanamientos con resultados positivo, tanto en la ciudad cabecera como en las localidades de Coronel Granada y Germania.

Las actuaciones fueron motivadas por distintas infracciones, entre ellas los ruidos molestos, maniobras imprudentes, exceso de velocidad, falta de luces reglamentarias y ausencia de la documentación obligatoria para circular.

En muchos casos, explicaron las autoridades, los conductores se dieron a la fuga o evadieron los controles que se realizan de manera rutinaria, sin embargo, las tareas de investigación permitieron identificar a los infractores y sorprenderlos en sus domicilios.

Esta diligencias continuarán llevándose a cabo en todo el distrito, bajo la misma modalidad; la prioridad la tienen los vecinos de bien, expresaron las autoridades, quienes resaltaron que el resultado de este trabajo representa también un bien para quienes ponen en riesgo la integridad de terceros y la propia.