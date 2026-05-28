Gilberto Alegre sorprendió al asistir, sin previo aviso, a la reunión de Derecho al Futuro esta noche en General Villegas

La reunión que se llevó a cabo esta noche en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza reunía a los militantes y refrentes de Derecho al Futuro, el espacio peronista que lidera el Gobernador Axel Kicillof.

Entre los presentes estaban los intendentes de Carlos Tejedor, Celia Gianini y Germán Lago, senador provincial; la anfitriona era Sofía Mackay, referente del espacio local y actual concejal por Derecho al Futuro.

Días pasados en una entrevista en FM Peregrina (92.9) Alegre que había ubicado a Sofía Mackay alineada con La Cámpora por las últimas votaciones en el Concejo Deliberante, por lo tanto fuera de Derecho al Futuro; también se quejó por este encuentro al que no lo habían invitado.

Por su parte, Mackay, que respondió a la acusación por su postura al votar con su bloque (nota que publicaremos en breve), dijo esta mañana en FM Peregrina (92.9) que Alegre y cualquiera que quisiera participar estaba invitado a este encuentro que tenía como fin comenzar a construir la esperanza (frase reiterada en varias oportunidades por la edil), incluso el intendente.

En ese contexto, donde las diferencias se plantearon mediáticamente en el programa que conduce Fernando Cisarello, el primer mandatario municipal de General Villegas irrumpió en el salón sorprendiendo a los presentes, especialmente a Sofía Mackay, que no lo disimuló ni en los gestos, ni en la spalabras una vez que Alegre concluyó su discurso.

Alegre concurrió al finalizar una reunión con el gabinete que realizó en el Palacio Municipal donde expuso la línea en la que trabajarán los funcionarios de ahora en adelante, incluso al ser entrevistados (seguramente por lo ocurrido con el recientemente desplazado Secretario de Desarrollo Social). Entre los que lo acompañaron estaban Valeria Iglesias, Luis Plana y Vanina Medina.

El intendente luego de hacer un repaso por algunos de los temas que hoy se presentan como un gran desafío para la Gestión, como es el caso del hospital a partir del cierre prácticamente total de la clínica, metió los pies en la arena política, reconociendo que hoy sin una figura definitiva que represente al peronismo, como alternativa a La Libertad Avanza, ganaría Milei.

En ese sentido se refirió también a su distrito, donde dijo que hay que resignar algunas cosas (?) en pos de esa construcción.

Su presencia, que para algunos fue una forma de marcar territorio, y para otros una muestra de bajar los decibeles a cualquier discusión y mostrar unidad, no pasó, ni pasará desapercibida.

El futuro es tan incierto como el futuro mismo (aunque suene a una redundancia).