Allanamiento por el incendio intencional de una vivienda y el previo ataque con arma blanca a su morador

La Policía Comunal de General Villegas realizó esta mañana un allanamiento en una casa ubicada en Batalla de Buceo y Bacacay, por el incendio intencional ocurrido días pasados en una vivienda de la calle Saavedra al 1.500.

El denunciante y víctima es un joven de 18 años, quien describió un ataque previo por parte de tres personas, su ex novia de 15 años, la hermana de ésta, de 18 años y un tercer sujeto, de 18 años.

Antes del incendio, los tres mencionados lo habían atacado con una cuchilla tipo carnicero y golpes, para luego, ante la evasión de a víctima, incendiarle la construcción que habitaba en la parte posterior del inmueble de su abuelo por la madrugada.

Los efectivos lograron el secuestro de una cuchilla, que sería la utilizada en el hecho, y prendas de vestir, entre otros elementos de interés para la causa caratulada Desobediencia, Daño, Violación de domicilio.