General Villegas: nueva licitación de combustible para maquinaria vial

La Municipalidad de General Villegas llevó adelante la apertura de sobres correspondiente a la licitación privada para la adquisición de combustible Diesel Grado 3, destinado al funcionamiento de la maquinaria de la Dirección Vial, encargada de las tareas de reparación y mantenimiento de los caminos rurales del partido.

El acto administrativo se realizó en el Salón de los Acuerdos del Palacio Municipal y contó con la presencia del intendente Gilberto Alegre; la secretaria de Gobierno, Valeria Iglesias; el director de Obras Públicas, Marcelo Elgue; personal de la oficina de Compras y representantes de las firmas oferentes.

La licitación contempla un presupuesto oficial de $119.600.000 para la compra de 52.000 litros de combustible, que deberán ser entregados en su totalidad en el corralón municipal, con un plazo de provisión establecido en 40 días.

Durante el procedimiento se presentaron tres ofertas económicas. La empresa Desab S.A. cotizó $119.600.000; Guazzaroni Greco S.A. presentó una propuesta de $123.032.000; mientras que Yapai SRL ofertó un total de $118.664.000.

La documentación presentada será analizada conforme a la normativa vigente para avanzar posteriormente con la adjudicación correspondiente, garantizando así el abastecimiento necesario para el funcionamiento de la maquinaria municipal, clave para sostener las tareas de mantenimiento y mejora de la red vial rural del distrito.