Hockey: Sandra Pauli, de General Villegas a jugar el Mundial en Bélgica, convocada por la Selección Nacional

La médica pediatra, Doctora Sandra Pauli de Campana, integrará el equipo del seleccionado nacional +65 que disputará el Mundial en Bélgica.

Su experiencia y desempeño en la cancha fueron determinantes para esta convocatoria.

Años de pasión, compromiso y amor por este deporte que hoy se ven reflejados en este equipo. Detrás de cada nombre hay historia, esfuerzo y un sueño que sigue más vivo que nunca, expresaron desde el ente convocante.

Actualmente Sandra se encuentra integrando el equipo de Mami Hockey del club Atlético Villegas.

Listado de las jugadoras convocadas