General Villegas celebra el 25 de mayo con un desfile criollo luego del Tedeum y el acto central

Las actividades programadas para este lunes 25 de mayo en la ciudad cabecera comenzarán a las 9:45 horas con la concentración de autoridades municipales, representantes de entidades intermedias, las banderas de ceremonia de los establecimientos educativos en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, donde a las 10 dará inicio el Tedeum.

Posteriormente, los presentes se trasladarán al palacio Municipal, lugar en el que tendrá lugar el acto protocolar.

Finalmente, se estima a las 11:30 horas, para lo cual se invita a toda la comunidad, se llevará a cabo la presentación de escuelas de danza, y un paseo criollo sobre la calle Pringles.

A su vez, para este día se invitó a los comerciantes y vecinos en general embanderar las vidrieras y los frentes, o decorarlos con elementos o colores alusivos a la fecha.