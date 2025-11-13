El Intendente de Venado Tuerto volvió a escrachar con nombre, apellido y foto a una vendedor de drogas

El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, informó en sus redes sociales la detención de Carlos “Mele” Reinoso, quien estuvo preso durante nueve años por delitos relacionados con la venta de drogas, robos y otros ilícitos.

Según detalló Chiarella, Reinoso había recuperado la libertad hace aproximadamente un año, pero volvió a involucrarse en actividades delictivas, vendiendo estupefacientes en el barrio Iturbide, donde residía en una vivienda ubicada en Caparrós al 500.

El operativo fue llevado adelante por la División Microtráfico de la PDI y el Ministerio Público de la Acusación, bajo la intervención del fiscal Iván Raposo. Durante el allanamiento, las fuerzas policiales secuestraron cocaína, dinero y otros elementos vinculados a la causa.

“Esto demuestra que cuando hay decisión política y trabajo conjunto entre la Justicia, el Gobierno Provincial y las fuerzas de seguridad, los resultados llegan”, destacó el intendente. Además, aseguró que desde el Municipio continuarán “denunciando con nombre y apellido” y reafirmó que “no vamos a retroceder en la lucha contra el narcotráfico”, publicó el sitio La Guía.

El mandatario de esa comuna santafecina, lleva un tiempo con esta postura en la que, más allá de los costos políticos que pudiera tener, y las consecuencias legales, no repara en dejar expuestos a los delincuentes que cometen este tipo de delitos.

N d R: la intervención de la foto con el pixelado fue realizado por nuestro medio. La publicación original muestra al sujeto sin restricciones.