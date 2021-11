Mones Ruíz blanqueó su salida, «me voy del Gobierno, no me voy de la política», aseguró (VIDEO)

Fue esta mañana en FM Peregrina (92.9) donde confirmó lo que hasta el momento era un rumor, y tal como había adelantado Distrito Interior, su alejamiento del Gabinete de Eduardo Campana lo había decidido y comunicado con antelación a las elecciones de este año. La demora en la salida tuvo dos cuestiones, por un lado no hacerlo antes de los comicios para no generar «ruido» y por el otro para hacerlo de manera ordenada tratándose de una función principalmente administrativa.

Junto a el se va Guillermo Grosso, socio en lo laboral y amigo en lo personal, con quien desde la primera hora acompaña al jefe comunal.

Acerca de otros funcionarios jóvenes, contemporáneos y afines a esta dupla, dijo que se les debería preguntar a ellos si se irán o al propio intendente si los retirará de su cargos.

El motivo de su decisión, aseguró que es consecuencia del desgaste de haberle puesto el «alma y el cuerpo» a la primera Gestión donde su exposición fue alta defendiendo los intereses del equipo que forma parte, no hizo mención a ninguna pelea con el primer mandatario ni su colaborador, el también alejado del cargo, Daniel Cepa quien fue hasta hace unos días el Secretario de Obras Públicas. Las diferencias que existieron con diferentes compañeros de Gestión han sido por el criterio en el trabajo de cada área, pero no con alguien en particular.

Entre los pasajes destacados de la charla Mones Ruiz aseguró que se va del Gobierno pero no de la política, por el contrario, siempre dentro del Pro dijo que continuará trabajando para hacerlo fuerte y crecer.

Sobre Sol Fernandez, quien resultó ser la vencedora local el pasado 14 de noviembre, dijo que no se puede negar que ganó las elecciones locales, no así las provinciales y nacionales en las que el Frente de Todos había logrado imponerse en las PASO. Eso en política es una derrota, pero de ninguna manera se puede negar un triunfo, mostrando una diferencia parcial en el análisis que realizara el intendente.

Yo nunca voy a creer que el kirchnerismo es una opción para gobernar el distrito, la provincia o la nación, eso en relación a qué posibilidades tendría la presidenta del PJ de ser la próxima intendente del distrito. Siempre voy a hacer todo lo posible para que eso no suceda.

Buena parte de la charla estuvo dedicada al empleado municipal y la afectación que los salarios tienen en el Presupuesto, profundizando en un tema en el que él ha tenido un papel muy importante, incluso reconocido por uno de los gremios municipales al momento de estar realizando la entrevista.

El tema permitió ser desarrollado y profundizado, por lo tanto conocer aspectos y detalles del manejo, disposición y destino de los fondos para salarios, la cantidad ideal de trabajadores que debe tener el municipio, las características territoriales del distrito que impactan en la necesidad del recurso humano, los derechos y obligaciones que (y cómo) se deben administrar a la hora de exigir resultados a aquellos agentes que no cumplen como debieran, el papel de la coparticipación y otros, que resultan interesantes para comprender la Administración Campana que tiene casi desde el comienzo una importante afectación del Presupuesto a este ítem y al parecer es el gran peso para avanzar con regularidad.

El funcionario dijo que está dando los primeros pasos en el campo de la abogacía, profesión que estudió y se graduó durante su estadía en el municipio, por lo tanto continuará en ese camino sin perder de vista su objetivo político que es seguir dentro del Pro trabajando con el grupo al que pertenece, sin que diera detalles se refirió a los militantes de diferentes corrientes que coinciden en el modo y forma de hacer política que vienen reuniéndose de manera esporádica pero con un claro fin.

Al final sostuvo que la Gestión tuvo cosas buenas, especialmente en materia educativa, aunque reconoció que faltan muchas, sin embargo les ha resultado difícil comunicarlas además de ser difíciles de visibilizar porque eso lo hace el tiempo, por eso consideró que es bueno estar cerca del vecino para contarle lo que se hace y saber qué es lo que realmente requiere.

Cerró con la frase: «Lo que hice toda mi vida y es lo que voy a tratar de seguir haciendo es solucionar problemas y solucionar conflictos, por eso mi buena relación con los gremios. En todas las profesiones y en todas las actividades que tuve es en lo que me especialicé».