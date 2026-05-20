Accidente entre camiones en RN 33: imputaron a un conductor que chocó a un villeguense

El lunes, alrededor de las 20 horas, personal de comisaría Tercera de Rufino se hizo presente sobre Ruta Nacional 33, en dirección a Cañada Seca, tras ser alertado por un accidente de tránsito entre dos camiones.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la colisión entre un camión Mercedes Benz conducido por un hombre de 31 años y un Iveco al mando de un chofer de 35 años oriundo de General Villegas. También trabajaron en el lugar personal del SIES, Bomberos y agentes de tránsito.

La víctima fue trasladada para recibir asistencia médica y posteriormente se realizaron las actuaciones correspondientes. Tras las medidas ordenadas por la Fiscalía, se dispuso la formación de causa por lesiones graves culposas contra el conductor del Mercedes Benz, dado que habría provocado el choque que derivó, presuntamente en el vuelco de la unidad que conducía el villeguense.

Además, se secuestró preventivamente uno de los vehículos involucrados y se realizaron extracciones de sangre y orina a ambos conductores como parte de las pericias de rigor.