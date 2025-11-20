Se realiza esta tarde la Muestra Anual de Talleres de Cultura en el ex Molino Fénix de General Villegas

Las instalaciones destinadas a diferentes eventos ya albergan a una importante cantidad de stands, pertenecientes a los grupos de personas que a lo largo del año han sido parte de los talleres que propuso el área Cultura de la Municipalidad.

Desde las 19 horas quienes concurran encontrarán una gran variedad de propuestas; el resultado de lo trabajado, aprendido y aplicado durante este 2025 que cierra para estas actividades.

A nuestro arribo este mediodía, se encontraban trabajando en el montaje de cada espacio que hará su presentación.

Si bien predomina lo estático, dentro de lo programado se encuentra la muestra dinámica, y el escenario está preparado para que los alumnos hagan lo suyo.