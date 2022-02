Caito Valdebenito: «Vamos a seguir trabajando para que esto continúe funcionando y sea mejor aún» (VIDEO)

El coordinador y entrenador d ela Escuela Municipal de Boxeo de General Villegas no ocultó su felicidad al finalizar el Festival que anoche tuvo lugar en el SUM de Bomberos y significó la vuelta de este deporte.

Esta ciudad tiene un gran historial en ese sentido y la nueva camada de boxeadores, tanto hombres como mujeres, demostraron que es así; por otra parte el público, ávido de ver pelas, disfrutó de un evento a la altura de esas expectativas.

Tanto los locales que no querían quedar en deuda con su público y se prepararon con todo para este momento, como los rivales que no se guardaron nada, hicieron que no le faltara condimento y la gente lo supo agradecer con aliento y aplausos.

Valdebenito agradeció y analizó, contó d elos proyectos en marcha y resaltó la figura de Braian Farías, el fondista que cerró con un triunfo, también mencionó a quienes están a punto de abandonar el amateurismo para convertirse en profesionales y aquellos que están dando los primeros pasos.

«Vamos a seguir trabajando para que esto siga funcionando y sea mejor aún», prometió.

