Volcó un acoplado cargado con girasol en la RN 33, es de General Villegas

Este mediodía un camión que tiraba un acoplado cargado con girasol, volcó en la Ruta 33, a la altura de la bajada hacia Blaquier, en cercanías de La Torrecita.

El rodado, al igual que el chofer, quien resultó ileso, son de General Villegas.

Según manifestó un testigo, una camioneta encerró al camionero, quien al maniobrar para evitar la colisión no pudo evitar que el acoplado volcara sobre la banquina derramando la totalidad de la carga.