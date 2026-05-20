AHORA: trabajadores viales realizan reclamo en la balanza de Vialidad Nacional de la RN 33 en General Villegas
El Sindicato de Trabajadores Viales STVyARA encabezado por su Secretaria General, Graciela Aleñá, junto a trabajadores realizan a partir de este mediodía un reclamo en la Balanza de Vialidad Nacional, ubicada en la RN 33, kilómetros 404, de General Villegas.
Esto se debe a las malas condiciones laborales, entre ellas, la incertidumbre de la continuidad de sus fuentes laborales y falta de presupuesto en general, además de las concesiones recientes de las rutas.
En el lugar se estiman unas 50 personas, incluso llegadas desde otros puntos como Ameghino y Buenos Aires.
Por el momento, la medida comprende la presencia de manera pacífica, aunque no se descarta que a quienes transiten se les informe acerca de lo que se realiza. (Imagen ilustrativa)