General Villegas, Rivadavia y Pellegrini compartirán mañana una Ronda de Negocios con empresas de esos distritos

Este encuentro que impulsa se realizará mañana jueves 21 de mayo en la ciudad de América, cabecera del Partido de Rivadavia, en el CIC Los Sauces desde las 9 horas.

Las Rondas de Negocios, que impulsa el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación, son una herramienta para incentivar los intercambios comerciales entre pymes, grandes empresas y cooperativas. Su objetivo es posibilitar el intercambio entre las empresas participantes, iniciar contactos comerciales y/o institucionales e incentivar la creación de un escenario propicio para la concreción de negocios, representaciones y todo aquello que impulse la competitividad.

En las rondas confluyen tanto la industria como el comercio y los proveedores de servicios. Pueden ser de carácter sectorial o multisectorial, y a su vez, de acuerdo a la amplitud geográfica de su convocatoria, pueden ser locales o regionales.

En la jornada de mañana, estarán, entre otros, los intendentes «Juanci» Martínez, de Rivadavia, Gilberto Alegre, de General Villegas, y Sofía Gambier, de Pellegrini, que acompañarán a los diferentes participantes de cada uno de estos distritos.

La Ing. Mariel Montoya, Directora de Producción, Promoción y Turismo de la Municipalidad de Rivadavia, comentó a Distrito Interior que hay inscriptas 97 empresas, pero el número de asistentes será mayor, dado que, a pesar de no haber llegado a inscribirse, asistirán de todas maneras. Las que no se inscribieron tienen la desventaja de no poder ser elegidos por otras empresas en esta etapa de selección, por lo que no tendrán agenda. Pero accederán al listado de empresas presentes para que puedan reunirse fuera de la agenda, Las inscriptas, recibieron un mail con las restantes, a las que pueden indicar como de su interés para adelantar pasos y avanzar más rápido en el intercambio.

Esto se da de manera conjunta debido a que los tres Estados municipales habían solicitado este Programa, y dado que comparten la región, además de la importancia del intercambio, se consideró la simultaneidad, lo que permitirá además, ampliar las posibilidades de darse a conocer y concretar negocios o acuerdos.

La funcionaria, oriunda de General Villegas, manifestó su conformidad y expectativas en esta iniciativa, que, considerando la respuesta que ha tenido al invitación, también la tienen los privados que participarán.