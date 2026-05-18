Fernando Galli regresaría a la Municipalidad, esta vez se desempeñaría en un sector de la ciudad

Días pasados el ex funcionario, y amigo del intendente (más allá de los desencuentros), visitó el palacio Municipal y estuvo reunido con Gilberto Alegre; fue el jueves o viernes.

Luego de ese encuentro trascendió que quien estuvo al frente de Servicios Urbanos, regresaría a integrar esa área, pero con facultades acotadas.

Probablemente Galli se desempeñe en el barrio La Trocha y los barrios circundantes, siempre a cargo del mantenimiento.

Si bien es solo un trascendido, este desembarco, de concretarse, tiene dos aspectos marcados, el regreso de un histórico de los equipos del jefe comunal, quien reconoce a Galli como un funcionario efectivo, al que tuvo que desplazar en su momento. Por otro lado, la necesidad de dar respuesta a los vecinos y devolverle a la ciudad cabecera el orden que la ha caracterizado por años.

A su vez, contando con un encargado, se estaría dando forma a la Sub Delegación La Trocha, brazo del municipio para atender las demandas de uno d elos sectores que más ha crecido en el distrito, incluso por encima de los pueblos, por lo que presenta una demanda y problemas propios de esa situación.

Por el momento, es una posibilidad que estaría muy avanzada y podría ser anunciada en poco tiempo.