El proveedor de la ambulancia se sorprendió con el formato del Remate del Novillo Blanco y su resultado (VIDEO)

Daniel Bidart, propietario de TSS, la empresa que venderá la ambulancia de alta complejidad a la cooperadora del hospital municipal, admitió estar sorprendido, junto al resto de los miembros de la empresa, con el formato del Remate del Novillo Blanco, que logra la unión de la comunidad a partir de la iniciativa de la SRPGV.

También se refirió a las características del móvil que en poco tiempo más arribará a General Villegas, y precisó que trabajan (ellos) para una nueva medicina donde la tecnología prima, permitiendo optimizar los resultados ante emergencias.

Esta es la primera vez que de manera directa realizan una operación de estas características con el nosocomio, pero lo que realmente los motivó a donar el equipo mediante el cual la ambulancia estará conectada con el centro de salud al cual se dirigirá con un paciente, es el contexto en que se logran los fondos.

Visitante de diferentes puntos del país, en ninguno ha encontrado algo similar al Remate del Novillo Blanco, aseguró.