La Feria del Automotor Usado se extiende hasta hoy lunes por los logros del domingo (VIDEO)

Los hermanos Adrián y Gabriel Carenzo, que estrenaron en General Villegas esta manera de comercializar, ofreciendo automóviles, con detalles en muchos casos, pero que representa, en muchos casos, la oportunidad de subirse a un auto, o el primer auto.

A eso se le debe sumar que los domingos mucha gente tiene por única vez en la semana la oportunidad de realizar una vista o una consulta a un concesionario; ellos se la dan con este sistema y modo de venta.

El domingo, a pesar del intenso frío que se registró a partir de la caída del día, permanecieron en el Acceso Malvinas Argentinas, «de feria» hasta que el movimiento en la ciudad disminuyó.

Una venta cerrada, y otras avanzadas, además de las consultas durante el día, hicieron que decidieran hoy lunes, volver a abrir, exponer y esperar que quienes estén pensando en el cambio del vehículo se acerquen para hacerlo realidad.

En la nota realizada anoche cuando comenzaban a trasladar los vehículos, recordaron que además de la garantía ofrecida, compran unidades, y toman en consignación. Y luego del convenio con TT Autos, de JUnín, cuentas con precios aprovechables en 0 kilómetro.