Mariana Lucero: “Somos un grupo de vecinos que formaron un partido político distrital para que responda solo a los intereses de los villeguenses”

La precandidata a intendente por “Acción Vecinal” estuvo en FM Peregrina (92.9) junto a Laura Figueroa, quien se postula a concejal en segundo lugar, hablando de las propuestas de su espacio.

En cuanto a qué les demanda la gente durante sus visitas en campaña, Laura respondió que “piden cosas básicas. Yo vivo en Barrio La Trocha, en calle de tierra, lo digo con orgullo porque a mí no me da vergüenza, vergüenza le tiene que dar a los políticos que años y años prometieron el asfalto y no lo cumplieron. La gente sueña con tener gas, cloacas y también ayuda para poder terminar su casa. Incluso no piden que se los regalen, quieren que les den a pagar porque los costos de los materiales están por las nubes. Hay muchas mujeres solas con sus hijos, tienen trabajo pero no es suficiente”.

Además, agregó que “nos piden luz en las calles, que pasen los recolectores de residuos urbanos como corresponde, y ser escuchados porque no los atienden cuando van a distintas oficinas del municipio”. Y enfatizó que “nosotros les decimos a los vecinos que no tenemos nada para dar, pero si una mejor calidad de vida si llegamos al Concejo y la Municipalidad que será para ellos, sus hijos y las generaciones que vienen”.

Laura, que es reconocida popularmente por su extensa labor en radio, se recibió de Psicóloga Social, sigue perfeccionándose y trabaja desde su casa. “Yo quería tener mi gabinete en La Trocha para demostrar que podes ser una profesional y no importa el lugar donde vivís. Tengo herramientas, quiero ayudar a la gente, me preparé, no soy una improvisada. He militado durante muchísimos años porque soy Radical y lo seré toda mi vida, pero hoy no me siento representada por quienes están”.

Por su parte Mariana Lucero destacó que “hay muchas situaciones que Laura atiende muy bien porque tiene un tacto especial y es muy importante contar con una persona que tenga esta visión de las problemáticas sociales y ofrecer una solución integral, no parches”.

Acción Vecinal fue la primera agrupación en proponer de idea de Municipio Moderno. Al respecto, la precandidata a intendente señaló que “ahora muchos hablan de lo mismo pero sin dudas vienen detrás nuestro y lo han visto en nuestras redes sociales, lo copian y no lo pueden desarrollar porque no lo trabajaron”.

Indicó también que “en Acción Vecinal tenemos todo el potencial y aún no hemos tenido la posibilidad de demostrar lo que somos capaces de hacer porque el resto ya ha estado en funciones”.

Con su bunker apostado en pleno centro de la ciudad, en Moreno 597, las precandidatas invitaron a los ciudadanos a pasar a retirar boletas por el local y explicaron que todo lo hacen a pulmón. “Somos la única agrupación política municipal del Distrito, vamos con boleta corta, y por eso no recibimos fondos ni de Provincia ni de Nación. Nos auto solventamos. La gente puede poner la boleta como está y ya es válida, y si quiere votar en Provincia o Nación, puede agregar de las demás Listas y cortar el último cuerpo local y tirar ese segmento”, explicaron.

Lucero explicó claramente que “somos un grupo de vecinos que se juntaron y dijeron vamos a hacer un partido político solamente distrital y que responda a los intereses de todos los villeguenses. No respondemos a nadie. Tenemos diálogo con todas las fuerzas políticas porque es fundamental para darle a la ciudadanía el Villegas que se merece”.

Respecto a porque Laura eligió Acción Vecinal, explicó que “con Mariana tenemos una amistad desde hace años y cuando llegó la propuesta lo pensé y dije que si, y Diego Samiguel tuvo mucho que ver en eso porque cuando te habla te convence. Somos un grupo maravilloso porque todos colaboramos y tenemos voz. Todas las decisiones se toman en conjunto y eso es muy importante. Yo vengo de un lugar donde las decisiones las tomaba una mesa chica. Acá me siento muy a gusto y escuchada, sino no estaría”.

Entre los distintos proyectos que tienen, se destaca uno sobre transporte. Mariana señaló que “lo desarrollamos con Sergio Santandreu porque es fundamental tenerlo si aspiramos a una ciudad moderna. El es director de escuela y ve la realidad de sus alumnos que por cuestiones climáticas o de movilidad se dificulta llegar al establecimiento. La idea es tener un transporte urbano que en primera instancia haga un solo recorrido, que pase por la nueva terminal, por el Hospital y las escuelas, y tiene una duración de 45 minutos aproximadamente”.

Relacionado