Las hermanas Sandra y Silvia Moreno estrenan un nuevo proyecto: «El Faro», talleres de lectura, escritura, creatividad y exploración

El Faro, que se encuentra en la calle Belgrano 467 en General Villegas, es una propuesta innovadora que cuenta con espacios para la literatura, la escritura y juegos compartidos, entre otras propuestas que tienen como objetivo el aprendizaje y la ejercitación de la mente y la creatividad, destinados a niños, adolescentes y adultos, en diferentes talleres.

Sandra y Silvia Moreno, además de ser hermanas, son personas conocidas en nuestra ciudad por su vínculo con la educación y la literatura, Sandra, docente, actualmente dirige el Centro de Historia Regional que funciona en la biblioteca pública, y está ligada a ésta desde hace décadas, Silvia, también bibliotecaria, recientemente jubilada como docente; ambas han dado siempre muestras de compromiso y amor por lo que hacen, logrando buenos resultados, incluso con los grupos en los que han participado a lo largo de los años.

Con el entusiasmo intacto por enseñar, y fieles a su espíritu inquieto decidieron ahora, que la vida se los permite, incursionar en un nuevo espacio que tiene por objeto seguir enseñando, compartir lo aprendido y experimentado durante el camino.

Consultadas acerca de «El Faro», su flamante proyecto dijeron que «se trata de un espacio de talleres pensado para niños, niñas y adultos mayores, donde el encuentro, la creatividad y el aprendizaje se viven de manera compartida y respetuosa.

A través de narraciones, lecturas placenteras, escritura creativa, juegos compartidos y propuestas de artes visuales, se promueve la imaginación, la expresión, el disfrute de la palabra y el vínculo con otros.

El espacio cuenta además con Nidoteca para los más pequeños y Club de Naturalistas, propuestas que invitan a explorar, observar, investigar y fortalecer el contacto con la naturaleza.

Los talleres están coordinados por nosotras que acompañaremos los procesos de cada participante con nuestra experiencia experiencia, a la que acompañaremos con calidez y compromiso».

Los talleres inician en el mes de marzo y es importante tener en cuenta que los cupos serán limitados, dado que una de las particularidades es poder individualizar a cada concurrente.

Para contactarlas el número de teléfono es el 3388 672851

Más datos

NIDOTECA | 18 a 36 meses

Primer acercamiento a los libros a través del juego, los sentidos y el vínculo afectivo.

Cuentos, canciones y sonidos para disfrutar la lectura desde la primera infancia.

JARDINEROS | 4 y 5 años

Un espacio para imaginar, escuchar y expresarse.

Cuentos, dramatizaciones, títeres y canciones para crecer jugando con la literatura.

EXPLORADORES DE LIBROS | 6 a 8 años

Lectura y creatividad para despertar el gusto por la literatura.

Juegos con palabras e imágenes para imaginar y crear nuevas historias.

BUSCADORES DE HISTORIAS | 9 a 11 años

Leer, escuchar y escribir por placer.

Cuentos y novelas como punto de partida para inventar y crear historias propias.

CLUB DE NATURALISTAS | +8 años

Para amantes de la naturaleza.

Exploración, observación, salidas y actividades ambientales con mirada literaria. Será coordinado por Silvio Lamothe, veterinario.

LUMBRE | a partir de 60 años

Lecturas y arte para expresarse, recordar y crear en comunidad.