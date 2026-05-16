Objetivo cumplido: $ 188.500.000 recaudados en el Remate del Novillo Blanco 2026

Anoche se realizó una nueva cena en el marco del Remate del Novillo Blanco, que el año próximo cumplirá los 100 años de existencia.

Esta propuesta de la Sociedad Rural, tenía por objetivo este año, lograr recaudar $ 140.000.000, el valor de una ambulancia de alta complejidad.

El monto fue superado y el objetivo alcanzado.

Este detalle, por demás de extraordinario y como tal celebrado al momento de ser comunicado, no fue el único.

Hubo también un pedido por parte de la Sociedad Rural al intendente Gilberto Alegre, que fue parte, para que una calle lleve el nombre de Jorge Emerson, creador del Remate del Novillo Blanco; pedido al que accedió el mandatario, sugiriendo a su vez que sea Familia Emerson el nombre, dado que fueron ellos quienes, entre otras acciones, donaron las hectáreas en las que funciona la Escuela Agropecuaria, que lleva el nombre de «Nelly Brown de Emerson».

El resto fueron agradecimientos y reconocimientos, tal el caso de Guillermina Beiersdorf, gerente de la SRPGV, entre otros.

Tanto el presidente d ela cooperadora, como de la entidad organizadora, destacaron el valor y la importancia de la unidad de la comunidad para alcanzar objetivos determinantes como en este caso, la ambulancia.

El intendente, que se dirigió a los presentes en ese sentido, mencionó el momento que atraviesa el hospital, y la demanda en aumento a partir de la situación en que se encuentra la clínica Modelo, actualmente al borde del cierre.

Dejó de lado por un momento «las buenas» y dijo que también hay que mencionar las malas, remarcando que hay políticos que deben tener más cuidado al referirse al hospital, porque generan temor en la gente que termina creyendo que viajar para ser atendido fuera de General Villegas es mejor, y muchas veces no regresan vivos; sugiriendo que es necesario defender y valorar el sistema de salud pública que cuenta el distrito.

Las tarjetas se vendieron en su totalidad, por lo tanto el salón lució colmado, además, el clima, materializado en la cifra obtenida, fue de fiesta, pero sobre todo, compromiso.