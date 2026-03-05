Eduardo Maffía: el por qué este abogado logró la nulidad de cinco allanamientos de un mismo caso en Ameghino (VIDEO)

Todo se encuentra en el marco del robo a una agencia de autos en la ciudad de Florentino Ameghino, ocurrido el pasado mes de diciembre del 2025. Maffía, representa a dos de los tres implicados.

Como consecuencia de la investigación se llevaron a cabo cinco allanamientos donde se procedió al secuestro de elementos probatorios. Hasta allí, todo indicaba que el hecho estaba esclarecido y los tres sujetos imputados, eran los responsables. Días pasados trascendió que la totalidad de los allanamientos, realizado bajo la figura «en la urgencia» fueron desestimado por la autoridad judicial por un pedido del letrado.

Ante el impacto que la noticia tuvo, y el posterior reclamo mediante un video del damnificado, Agustín Rebagliati, Maffía, explicó en qué se amparó para solicitar lo que finalmente le dio la razón.

A su vez, a modo de respuesta al fuerte planteao de la víctima, sostuvo que la Policía, la Ayudantía de Fiscal, y la Fiscal actuaron correctamente, y que el intendente está al margen de lo ocurrido.

Lo que expuso es un error en la orden de los allanamientos, que si bien es algo común en el Departamento Judicial Junín, en realidad es un gris que no se tiene en cuenta desde lo jurídico; eso echó pro tierra todo lo actuado en una investigación que el propio abogado reconoció como excelente.

Desde Distrito Interior ofrecimos misma posibilidad de entrevista al damnificado, Ayudante de Fiscal y Secretario de Seguridad, quienes por distintos motivos prefirieron no acceder.