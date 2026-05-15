A horas del Remate del Novillo Blanco, todavía podés donar para la compra de la ambulancia (VIDEO)

Esta noche se realiza una nueva edición del Remate del Novillo Blanco con el objetivo de alcanzar la suma de $ 140.000.000, el costo que tiene la ambulancia de alta complejidad, que se ha fijado como objetivo, para el hospital municipal.

Hasta esta mañana llevaban recaudados unos $ 30..000.000 que en su mayoría han donado particulares, entre ellos grupos de vecinos, peñas de amigos incluso instituciones; este viernes se espera el grueso, incluso llegar al total.

Desde la cooperadora del hospital y la Sociedad Rural, que es el ente organizador, se insiste en que cualquier aporte, por pequeño que parezca, es de suma importancia.

La ambulancia a adquirir, es una Unidad de Terapia Intensiva Móvil, que incluso cuenta con elementos para intervenir quirúrgicamente a bordo, enviando datos del paciente derivado en tiempo real al centro de salud al que estará siendo trasladado; es un vehículo que viene a sumarse a lo existente en la Salud pública del distrito, y mejorar las prestaciones de todos los vecinos.

En la nota César Julián, presidente de la cooperadora, y el Dr. Luis Irigaray, Director del hospital hablaron sobre el tema.

El alias para las donaciones es: novilloblanco2026 (Titular cooperadora hospital de General Villegas).