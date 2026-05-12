Alumnos de la Esc. Técnica realizan los planos para una rotonda en el cruce de rutas en Villegas y un posible puente para el barrio El Cruce

Esta tarde alumnos de la Escuela Técnica N°1, de los años 6° y 7° estuvieron por varias horas en el cruce de las rutas nacionales 188 y 33, y frente al barrio El Cruce realizando mediciones para un proyecto más que interesante que llevan a delante como parte de las materias Proyecto Final, en el caso de los del séptimo año y Dirección y Ejecución Sanitaria, los de sexto.

Acompañados por profesores y autoridades del colegio, tomaron las medidas necesarias para lo que sería la rotonda en el cruce de la 188 y 33, teniendo en cuenta además, la posibilidad de la construcción en las esquinas de ese sector, de concesionarias de vehículos, un sector gastronómico y un hotel, por otra parte, sobre la ruta 188, frente al barrio El Cruce, realizaron el mismo trabajo, contemplando la construcción de un puente peatonal y las respectivas colectoras.

A eso se le debe sumar que, siempre como parte del mismo proyecto, realizarán una encuesta entre los vecinos de los barrios El Cruce y El Progreso, ya que en este último caso está contemplado el acceso a la futura terminal de ómnibus, cuya obra, abandonada hace años, algún día será concluída.

El objetivo es al finalizar este trabajo presentarlo a las autoridades municipales para que lo eleven a quienes correspondan o gestionen en consecuencia.

Esto, por un lado demuestra la preocupación de los jóvenes por uno de los problemas más importantes que tienen la ciudad, afectando al resto de las personas que a diario circulan por esos lugares; a su vez, lo realizado, desde planos, factibilidad, hasta la opinión de los propios vecinos, puede ser de ayuda para quienes deben tomar las decisiones ante obras fundamentales como lo son tanto la rotonda, como una solución a la gente del barrio El Cruce.

A su vez, permitirá visualizar la importancia de la Educación Técnica, y sobre todo el potencial humano del establecimiento educativo.

Para poder concretar lo mencionado esta tarde, los alumnos fueron trasladados en combi hasta los lugares citados, siendo a su vez necesaria la participación de la Guardia Urbana y personal de la Policía de Seguridad Vial que prestaron colaboración en todo momentos.

La presencia del grupo sobre una de las dársenas del cruce de las rutas llamó la atención de los conductores que pasaban por el lugar, dado que en su mayoría eran jóvenes realizando mediciones, y al mismo tiempo analizando medidas sobre una mesa, quienes consultaban, no disimulaban el asombro al conocer la iniciativa. A simple vista se aseguraba que podría tratarse de un operativo policial de rutina, una futura medida de fuerza, pero, seguramente, nadie imaginó que se trataba de «adolescentes dando una lección».