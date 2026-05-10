El nuevo éxodo interno, 10 familias por día llegan a Vaca Muerta

Hay un dato que por sí solo explica lo que está pasando: más de 43.000 personas migraron en apenas dos años hacia Neuquén impulsadas por el desarrollo de Vaca Muerta. No es crecimiento, es transformación. Y ocurre a una velocidad que la infraestructura, la política y el mercado no están logrando acompañar.Lo que se está viendo en la Patagonia norte es, en términos reales, un nuevo éxodo interno argentino. Ya no es el conurbano absorbiendo población. Ahora es el sur energético el que atrae, promete y redefine el mapa social del país.

La industria que mueve personas, no solo petróleo

El motor es claro: salarios por encima de la media, demanda técnica y una industria que, aunque cíclica, sigue siendo una de las pocas con capacidad de traccionar empleo real.Desde Buenos Aires, Mendoza, Tucumán y el norte profundo, miles de personas están tomando una decisión difícil: dejar todo para “probar suerte” en el corazón del shale.Pero también hay otra migración menos visible y muy fuerte:

Trabajadores de Tartagal y General Mosconi que ya forman comunidades enteras en Neuquén

Mano de obra técnica de Mendoza que rota por diagrama

Un flujo sostenido desde Comodoro Rivadavia tras la caída de actividad en el Golfo San Jorge

Perfiles de Córdoba y Buenos Aires que llegan con formación técnica o profesional

Esto no es casual. Es la industria reordenando el país.

Añelo y Rincón: ciudades que crecen más rápido que cualquier planificación

El impacto territorial es brutal. Localidades como Añelo y Rincón de los Sauces están creciendo a ritmos que superan cualquier capacidad de planificación urbana.

Añelo multiplicó su superficie urbana más de un 360% en una década

Casi la mitad de su población es migrante

En la región Vaca Muerta el crecimiento poblacional superó el 37%

Lo que se construye no son solo casas. Son ciudades enteras en tiempo récord.

La promesa… y el golpe con la realidad

Ahora bien, hay algo que no se está diciendo con suficiente claridad:

no todo el que llega consigue trabajo.El propio ministro de Trabajo, Lucas Castelli, lo advirtió sin rodeos:

“No sobran puestos de trabajo”.La industria necesita mano de obra, sí.

Pero necesita mano de obra calificada, con experiencia y referencias.El resto queda en una zona gris peligrosa: sin empleo inmediato, con costos altísimos y sin red de contención.

El verdadero cuello de botella: vivir en Neuquén

Si hay un lugar donde esta transformación muestra su lado más duro, es en el acceso a la vivienda.

Alquileres que subieron más de 140%

Expensas con aumentos superiores al 200%

Ingresos que no acompañan ese ritmo

Hoy, vivir en Neuquén es, en términos reales, comparable con Puerto Madero.Y eso genera una paradoja brutal:

se gana más, pero también se gasta mucho más.Hay trabajadores que terminan compartiendo viviendas, viviendo en trailers o directamente quedándose en hoteles por falta de oferta.

El campo lo confirma: la migración es mayor de lo que dicen los números

Si uno mira solo estadísticas oficiales, el fenómeno ya es fuerte.

Pero en el campo —en los equipos, en las bases, en los campamentos— la sensación es otra: la migración es todavía mayor.Se ven cuadrillas completas con origen común, redes informales que traen gente, familias que llegan después del primer contrato.Si se hiciera un censo específico del sector, los números serían aún más altos.

Energía: la verdadera fábrica de ciudades

Hay una verdad estructural detrás de todo esto:

sin energía, nada de esto existiría.No habría expansión urbana, ni crecimiento demográfico, ni movimiento económico.Vaca Muerta no solo produce petróleo y gas.

Produce ciudades, rutas, negocios, migraciones y nuevas desigualdades.

La advertencia que nadie puede ignorar

Este fenómeno puede ser una oportunidad histórica… o un problema estructural si no se gestiona.Porque cuando la población crece más rápido que:

La infraestructura

La vivienda

Los servicios

El empleo real

El resultado no es desarrollo.

Es tensión social.

El dato que define todo

Hoy llegan más de 10 familias por día a Neuquén.La pregunta no es si Vaca Muerta va a seguir creciendo.

Eso ya está definido.La verdadera pregunta es otra:

¿Argentina está preparada para sostener el país que Vaca Muerta está creando?

Fuente: Vaca Muerta on line