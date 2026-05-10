General Pinto: importante respuesta de emprendedores por los microcréditos tras el acuerdo del Municipio con la Provincia

La semana anterior, en el Salón Blanco del Palacio Municipal, se llevó a cabo el lanzamiento de la línea de microcréditos para emprendimientos del distrito, con una importante respuesta y muestra de interés por parte de los cuentapropistas, muchos de los cuales llevan tiempo en sus proyectos, mientras que otros están iniciando o por iniciar.

A partir de la firma del convenio con Provincia Microcréditos, empresa de inclusión financiera y desarrollo productivo del banco de la Provincia de Buenos Aires, los emprendedores del Partido podrán acceder a este beneficio.

En la reunión informativa estuvieron el jefe zonal de Provincia Microcréditos, Agustín Farola, el ejecutivo para la región, Bruno Corbanini, quienes estuvieron acompañados por el director de Producción del Municipio, Lautaro Bruno. También participó de la jornada, el intendente Fernando Rodríguez.

La modalidad propone una tasa subsidiada por el municipio. Esta herramienta busca acompañar el crecimiento de proyectos locales, fortalecer el trabajo independiente y generar más oportunidades para quienes apuestan todos los días a sus emprendimientos. En ese marco se hicieron simulaciones de crédito y se escucharon las necesidades de emprendedores.

“Queremos que sepan para que sepan que el banco está disponible para todas las necesidades que puedan surgir en la comunidad. Incluimos a trabajadores por cuenta propia, con o sin monotributo. La idea es que los emprendedores puedan conocer los requisitos de acceso al crédito”, expresaron los organizadores.