Comenzaron los trabajos en el terreno donde se construirá el nuevo edificio de la Escuela N°11 de General Villegas

La Municipalidad de General Villegas, a través del área de Obras Públicas, comenzó las tareas de limpieza y preparación del terreno donde se levantará el nuevo edificio de la Escuela N°11, una obra estratégica para el crecimiento educativo del distrito y para la consolidación de un nuevo polo educativo en la ciudad cabecera.

El establecimiento se emplazará en la intersección de las calles Manuel Robledo y Matheu, integrándose territorialmente con la Escuela Primaria N°17 y el Jardín N°913, fortaleciendo así la planificación urbana y el acceso a espacios educativos modernos y adecuados para la comunidad.

Actualmente se ejecutan trabajos preliminares de limpieza del terreno, desmalezado, desmonte, retiro de árboles y nivelación, pasos fundamentales para avanzar posteriormente con el inicio de la construcción del edificio.

De acuerdo al proyecto, la nueva institución contará con acceso semicubierto, hall principal, dirección, secretaría, sala de docentes, sanitarios para alumnos y docentes, seis aulas y sala de máquinas. Además, dispondrá de un patio de recreo con vereda perimetral y playón deportivo, conformando un espacio integral destinado al desarrollo de actividades educativas y recreativas.

La superficie proyectada incluye seis aulas de 43 metros cuadrados cada una, hall y circulación interior de 114 metros cuadrados, sanitarios para alumnos y personas con discapacidad, sala de profesores, preceptoría, office, secretaría, dirección y un patio exterior de 224 metros cuadrados, distribuidos en distintos sectores funcionales pensados para garantizar mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje.

La convocatoria para la obra estableció un presupuesto oficial de $700.305.000 (setecientos millones trescientos cinco mil pesos), en el marco de una política de inversión en infraestructura educativa impulsada por la gestión municipal.

Al momento de la apertura de sobres licitatorios el 31 de marzo pasado, el intendente Gilberto Alegre destacó la importancia de la futura institución para el presente y el futuro del distrito. “Esta escuela viene a cumplir una oferta que la sociedad está necesitando. Hoy los establecimientos educativos están desbordados y esta obra va a permitir dar respuesta a un segmento que no está siendo plenamente contenido”, expresó.

Asimismo, el jefe comunal subrayó el impacto que tendrá la nueva infraestructura dentro del sistema educativo local. “Esto va a contribuir a desconcentrar las escuelas existentes y a mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, integrándose además con otras instituciones del sector”, agregó.

«Con el inicio de estas tareas, desde la Municipalidad reafirmamos el compromiso de la Gestión con la obra pública como herramienta de desarrollo y con la educación como uno de los ejes centrales para el crecimiento y el futuro de General Villegas», concluyó el primer mandatario local.