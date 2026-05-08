Esta noche boxeo del bueno en el SUM del Parque Municipal de General Villegas

La Escuela Municipal de Boxeo tiene esta noche el primer Festival del año con 8 combates amateur.

Entre ellos la última pelea de Candela Verdugo en el amateurismo para dar el salto al campo rentado, y Lucas Giacobone, un pesado que mira hacia el profesionalismo, que cerrará el evento.

Las expectativas, como siempre las mejores, pero esta vez los números entusiasman, ya que los ring side se agotaron y debieron agrandar ese sector.

La Escuela de Boxeo, que está acompañada por la Secretaría y Dirección de Deportes, pondrá sus mejores púgiles en el ring, los que se enfrentarán con rivales de nivel, provenientes de diferentes ciudades de la región, entre ellos, Lincoln, Trenque Lauquen y Venado Tuerto, entre otros.

Este Festival viene siendo largamente esperado, y por el cual los chicos se han preparado con mucha dedicación. Combatir en su ciudad les da un plus extra que seguramente se verá en el cuadrilátero; en realidad nunca han dejado al público con sabor a poco.

A las 21:30 horas la fiesta del deporte de los puños dará comienzo en un lugar que quedó acondicionado para esta ocación tan especial.

Las siguientes son las 8 peleas programadas, a las que se le suman exhibiciones en los intervalos:

1° Franco Juaristi General Villegas VS Damián Álvarez Venado Tuerto Liviano

2° Braian Chariani General Villegas VS Ciro Pedraza Lincoln Welter

3° Gabriel Magallanes General Villegas VS Erick Sturd Trenque Lauquen Liviano

4° Tomás Giacobone General Villegas VS Luis Rincón Trenque Lauquen Pesado

5° Lian Luzuriaga General Villegas VS Ramiro Lopapa Lincoln Mediano

6° Yamil Luzuriaga General Villegas VS Federico Oviedo Venado Tuerto Mediano

Semi fondo

7° Candela Verdugo General Villegas VS Sofía Olivetto Olavarría Liviano

Fondo

8° Lucas Giacobone General Villegas VS Diego Morra Venado Tuerto Crucero