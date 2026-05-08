Fuerte denuncia pública a nivel nacional contra un pintense por amenazas (VIDEO)

Gastón Alberdi, ex referente y armador de La Libertad Avanza, denunció públicamente amenazas recibidas a través de las redes, y dio a conocer la identidad de la persona que, según afirma, lo hostiga.

Alberdi advirtió: «Mucho cuidado si algo le pasa a mi familia, a mis bienes y a mi integridad física» y eleva el tono del conflicto al señalar responsabilidades políticas. En ese marco, también apunta a Victoria Villarruel, a quien menciona en relación al clima de violencia del que es, siempre según sus dichos, víctima.

Al referirse al pintense, recordó que fue protagonista de un episodio, de repercusión nacional en su momento, en el que estuvo involucrado el ex presidente Mauricio Macri. (Video publicado pro Agencia Comunas)