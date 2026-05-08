Dia de la Virgen de Luján: hoy habrá procesión y misa en en General Villegas (VIDEO)

Hoy, 8 de mayo, es el Día de la Virgen de Lujan, Patrona de la Argentina, y una de las advocaciones con mayor presencia en el territorio. General Villegas, que no es ajeno a esa particularidad, la celebra este viernes con una procesión por las cayes aledañas a la capilla que lleva su nombre en el barrio La Trocha.

Luego habrá una misa, y al finalizar un encuentro social con cosas ricas para degustar. El inicio de las actividades es a las 15 horas.