Charlas sobre tecnología: ¿Quién es Peter Thiel, el magnate tecnológico, que muestra especial interés por Argentina? (VIDEO)
En su columna semanal, Ezequiel Vincet, Coordinador del Polo Tecnológico, que aborda una vez por semana, de manera didáctica y traída al llano, la tecnología en sus diferentes facetas y formas.
Poco a poco, sus exposiciones han ido captando a la audiencia de FM Peregrina (92,9), despertando interés que es demostrado en la participación al momento de las mismas, y las repercusiones que generan.
En esta oportunidad habló de uno de los empresarios más importantes del mundo moderno, su trayectoria e ideas.
El fundador de Palantir y PayPal, referente de la elite digital que cuestiona el sistema democrático y promueve un modelo estatal basado en la supremacía tecnológica y corporativa, y se declara libertario.
Acaba de adquirir una mansión en Buenos Aires, y en su estadía en el país, se ha reunido con diferentes empresarios.
Su paso por Argentina no es una simple casualidad, y sus verdaderas intenciones, de concretarse, se verán pronto.
Ezequiel, permite descubrirlo, conocerlo, y en consecuencia analizarlo, tratando de entender, cómo piensa uno de los hombres que, aunque no es tan conocido como otros en este rubro, resulta más influyentes en la humanidad.