Rufino: hallaron sin vida a un hombre que era intensamente buscado, el único detenido por el hecho es su hijo
En la tarde del miércoles, a partir de una serie de investigaciones encabezadas por el fiscal Mauro Menéndez en representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) junto a personal policial, se logró encontrar al cuerpo de Juan Emilio López, un hombre de 50 años que era intensamente buscado en las últimas horas bajo la carátula Averiguación de paradero.
Según lo sprimeros datos de la investigación, el hombre fue asesinado y por el hecho fue detenido su hijo.
La investigación que comenzó como averiguación de paradero en la mañana del miércoles, fue a raíz de una denuncia realizada por su hermana, quien aseguró que desde el domingo no había vuelto a tener contacto con él.
Durante la mañana se realizó un operativo en la vivienda de Crouzeilles 395 de Rufino, y horas más tarde el fiscal Menéndez confirmó que un hombre había sido trasladado en calidad de demorado mientras continuaban las tareas investigativas en la casa, con intervención a la Policía de Investigaciones (PDI) y demás divisiones de las fuerzas de seguridad.
Durante la tarde se dispuso un rastrillaje con peritos de la Policía Científica y perros de la brigada policial, con presencia del fiscal regional Mauricio Clavero, y pasadas las 17 se encontró el cuerpo de López en un canal cercano al Parque Municipal de Rufino. La carátula del caso de Homicidio Doloso Agravado.