Rufino: hallaron sin vida a un hombre que era intensamente buscado, el único detenido por el hecho es su hijo

En la tarde del miércoles, a partir de una serie de investigaciones encabezadas por el fiscal Mauro Menéndez en representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) junto a personal policial, se logró encontrar al cuerpo de Juan Emilio López, un hombre de 50 años que era intensamente buscado en las últimas horas bajo la carátula Averiguación de paradero.

Según lo sprimeros datos de la investigación, el hombre fue asesinado y por el hecho fue detenido su hijo.

La investigación que comenzó como averiguación de paradero en la mañana del miércoles, fue a raíz de una denuncia realizada por su hermana, quien aseguró que desde el domingo no había vuelto a tener contacto con él.