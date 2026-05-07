Las ópticas de General Villegas volvieron a atender PAMI (VIDEO)

Tras un lapso de atención interrumpida por falta de pago, las ópticas que tienen convenio con PAMI, en este caso optica Cristal, retomaron la atención a jubilados, otorgándoles dos pares de anteojos por año.

Ivana Palavecino, titular de la firma, dio detalles del acuerdo, remarcando que se normalizó el servicio desde finales de la semana anterior.

General Villegas además tiene la particularidad que los afiliados de PAMI de Ameghino concurren a atenderse aquí, dado que en la vecina ciudad no quedaron ópticas abiertas.

Esto que aumenta la demanda, hizo que la necesidad de una salida al conflicto sea más necesaria.

Hoy todo funciona con normalidad y en el caso de óptica Cristal se atiende con la dedicación de siempre a los clientes que llegan a través de la obra social de los jubilados, incluso, manteniendo algunos detalles que les facilitan cualquier gestión en el comercio.