Con la tranquilidad que da la impunidad: así se llevaban esta madrugada una bicicleta de una vivienda (VIDEO)

Así, como muestra el video registrado por una vecina, dos delincuentes robaron esta madrugada una bicicleta. Si se lo compara con un homicidio, es un hecho menor, pero para quien resulta la víctima es un problema grande. Estas imágenes fueron grabadas en la ciudad de General Villegas.

«Estas dos personas que se ven en el video robaron esta bici de la calle Ituzaingó 563. Es el medio de trabajo de su dueño. Por favor se agradece cualquier información a los teléfonos 3388 480551 o 3388 484221», expresaba el mensaje con el que se acompañó la publiciación del video.

Por mínimo que parezca, cualquier dato que pueda ser aportado y permita identificar a los malvivientes, o dar con el rodado será bienvenido; es importante, que la gente de bien, que es la mayoría, puede unirse para evitar o dificultarles el accionar a este tipo de individuos.