IMPORTANTE: la RN 188 continúa cortada entre Ameghino y General Pinto, desvían por caminos vecinales

Debido al accidente ocurrido esta tarde entre una fumigadora y un camión, en la Ruta Nacional 188, en inmediaciones del ex peaje, por ese tramo se encuentra interrumpido, siendo desviado por caminos vecinales alternativos.

Debido a la cantidad de vehículos y la polvareda que el alto tránsito provoca en los caminos de tierra, se los hace circular de manera controlada, lo que hace lenta la circulación.

Ante la consulta reciente, cerca d elas 23 horas, informaron que aún no está establecida la hora en que podría quedar superada esta situación.