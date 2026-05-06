Escaló a Naranja el Alerta por tormentas para este miércoles en General Villegas
El Servicio Meteorológico Nacional cambió el rango del Alerta para mañana en General Villegas y distritos de la zona.
El Alerta es Naranja para la tarde del miércoles, mientras que para la noche su intensidad será Amarilla, de acuerdo al último parte de las 18:21 horas.
Además del distrito de General Villegas, el fenómeno alcanzaría al de Florentino Ameghino y Rivadavia.
Se debe tener en cuenta también que existe la posibilidad que haya viento con ráfagas fuertes, en ese sentido el SMN informó:
El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.
Alerta por tormenta
Amarillo
El área será afectada por tormentas intensas, con valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma localizada. También es posible que se registre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.
Naranja
El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, que pueden ser superados en forma localizada.
Recomendaciones
Amarillo
1- Evitá salir.
2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Naranja
1- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
2- Salí solo si es necesario.
3- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.
4- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
5- Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.
6- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
7- Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.
8- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a
pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
9- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.