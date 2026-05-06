Escaló a Naranja el Alerta por tormentas para este miércoles en General Villegas

El Servicio Meteorológico Nacional cambió el rango del Alerta para mañana en General Villegas y distritos de la zona.

El Alerta es Naranja para la tarde del miércoles, mientras que para la noche su intensidad será Amarilla, de acuerdo al último parte de las 18:21 horas.

Además del distrito de General Villegas, el fenómeno alcanzaría al de Florentino Ameghino y Rivadavia.

Se debe tener en cuenta también que existe la posibilidad que haya viento con ráfagas fuertes, en ese sentido el SMN informó:

El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

Alerta por tormenta

Amarillo

El área será afectada por tormentas intensas, con valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma localizada. También es posible que se registre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Naranja

El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

Recomendaciones

Amarillo

1- Evitá salir.

2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Naranja

1- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

2- Salí solo si es necesario.

3- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

4- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

5- Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.

6- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

7- Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.

8- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a

pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

9- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.