Pesar en General Pinto por el fallecimiento de un conocido vecino en el accidente de la RN 188

Esta tarde, alrededor de las 18 horas, un camión y una fumigadora protagonizaron un hecho luctuoso sobre la Ruta Nacional 188, en cercanías de la ex estación de peaje, donde actualmente funciona una balanza.

Lo ocurrido es aún materia de investigación, aunque existen algunas hipótesis acerca de la mecánica del hecho que le costó la vida a un vecino de General Pinto, identificado como Fabricio Sigliano, de 53 años, propietario de la fumigadora que conducía. La víctima, reconocido en la comunidad y perteneciente a una familia tradicional de la ciudad, vinculado al agro, y destacado pro su apego al trabajo.

La presunción inicial es que probablemente el camión, que al igual que el implemento circulaba en sentido Ameghino – Granada, al intentar el sobrepaso, pudo haberlo rozado, primeramente con el espejo derecho, y luego con la caja y acoplado, lo que produjo que la fumigadora se desviara hacia la banquina y volcara sobre el préstamo donde finalmente quedó.

El camión detuvo su marcha unos metros más adelante. Su conductor, quien fue trasladado al hospital preventivamente, Matías Gaudina, de 42 años, con domicilio en Italó, provincia de Córdoba.