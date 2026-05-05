La Municipalidad de General Villegas pone a la venta 700 nuevos terrenos sociales para vivienda
El jefe comunal destacó el valor estratégico de esta operación, que consolida una política pública orientada a dar respuesta a una demanda histórica de la comunidad. “Con mucha alegría queremos comunicarle a toda la gente de General que acabamos de firmar un contrato por el cual adquirimos una fracción de quinta, de la cual obtendremos más de 700 terrenos para poner a la venta para los vecinos de General Villegas a un precio razonable y accesible”, expresó.
Alegre subrayó además que este avance es el resultado de un trabajo sostenido en el tiempo: “Venimos hablando de esto desde hace mucho tiempo, pero no habíamos conseguido concretar la operación. Hoy firmamos, hoy la gente puede decir con esperanza que va a acceder a un terreno”.