Tras el fallecimiento de una tercera persona, se conocieron las identidades de las víctimas del choque de camionetas

Tras el trágico siniestro vial ocurrido el domingo por la mañana en un camino rural de Fortín Olavarría, se confirmaron las identidades de las personas fallecidas, detalló Rivadavia on line.

En el lugar del hecho perdieron la vida: Diego Sebastián Álvarez, de 46 años Luciano Ezequiel Bathis, de 33 años

En tanto, durante la noche del domingo se confirmó el fallecimiento de: Christian Aníbal Rivero, de 20 años, quien se encontraba internado en estado crítico.

Los sepelios de los tres fallecidos serán está mañana entre las 10 y las 11:45 hs. en Fortín Olavarría.

El accidente se produjo ayer alrededor de las 11:30 horas, cuando dos camionetas tipo pick-up colisionaron frontalmente en el camino real hacia Roosevelt. Además, dos menores de edad resultaron con lesiones leves.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y lesiones graves culposas, con intervención de la UFI N° 6 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen. (Foto: Master News)