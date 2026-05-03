General Pinto: el Jardín Maternal celebró 10 años de su creación, destacando la importancia de su existencia

Días pasados la comunidad del Jardín Maternal, que se encuentra en las calles Bernardo de Irigoyen y Sarmiento, celebró los primeros 10 años de su creación.

En sus instalaciones se realizó un pequeño acto del que fueron parte autoridades educativas y municipales, lo mismo que padres de los niños que allí concurren.

Luego se realizaron actividades de las que fueron parte los invitados.

Los jardines maternales cumplen un rol fundamental en el desarrollo de los niños. Sin embargo, en general la oferta es escasa, dado que la mayoría son de gestión privada, lo que impide que las oportunidades sean igualitarias. Esta realidad asomó con fuerza en la superficie, dado que se cada vez se considera más en esta etapa, de 0 a 3 años, la asistencia y educación que reciben los concurrentes.

En el caso del de General Pinto, se destaca, además de su calidad humana, de infraestructura y pedagógica, la gratuidad al ser público, otorgando a los padres de toda la ciudad igualdad de oportunidades.