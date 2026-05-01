Complicaciones para los camiones que circulan por el camino de Drabble, se encajan por el estado del piso

Esta tarde al menos dos camiones en cuestión de minutos sufrieron las consecuencias de la falta de piso estable, tras las lluvias de hace unos días, en que la cantidad de milímetros en algunos lugares rondó los 200.

En este caso las imágenes corresponden al camino de la estación Drabble, a metros de la salida del paso a nivel que conduce a la Estación Experimental de INTA.

Ayer otros camioneros tuvieron el mismo inconveniente; al pasar cargados, y ser un sector con agua acumulada en el borde de la traza, el piso está muy blando se encajan.

Una empresa cerealera que opera en las inmediaciones descargó allí cuatro camiones de escombros que permitieron un paliativo, pero hoy volvió a ceder la superficie.

Al momento de las fotos tomadas por Distrito Interior, se estaba organizando una especie de operativo improvisado con el arribo de un tractor para retirar al camión, al tiempo que evaluarían las condiciones ya que detrás de este se acercaban dos o tres más también cargados.

Según reportes, varios caminos por la misma causa presentas estos inconvenientes, que se ven aumentados dado que se está en tiempo de cosecha.