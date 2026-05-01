General Villegas: violento choque entre dos camionetas esta mañana

Dos pick up Chevrolet S 10 colisionaron esta mañana en las primeras horas en la intersección de las calle Goedelmann y Roca, en cercanías del hospital.

La principal hipótesis es que el sol encandiló a uno de los conductores impidiendo advertir el paso del otro vehículo.

A pesar de la fuerte colisión de la camioneta de color oscuro que era conducida por una mujer, ni ésta, ni quien manejaba la restante sufrieron heridas de consideración.

En el lugar se hizo presente personal d ela Policía Comunal y la Guardia Urbana.

Al no haber personas heridas intervinieron los seguros d elas partes.