Desbarataron una banda que vendía y distribuía droga en Junín y la zona, hubo 5 detenidos

La Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Junín, inició en abril del año pasado una investigación por comercio y distribución de sustancias estupefacientes en la ciudad de Junín; dicha pesquisa contó con varias horas de escuchas telefónicas, tareas investigativas encubiertas, filmaciones, fotgrafías y distintos seguimientos donde por los mismos se estableció que cinco personas de sexo masculino se encontraban comercializando sustancias prohibidas tanto en sus viviendas particulares como en otros lugares de Junín a través de “Delivery” y ciudades de la zona, usando estos sujetos, varios locales comerciales de su propiedad como una casa de venta de ropa y una agencia de venta de automóviles que eran utilizados como fachadas para ocultar la venta de droga.

Esta investigación estuvo a cargo del Juzgado Federal de 1° Instancia, a cargo del Sr. Juez Federal, Dr. Héctor Pedro Plou, Secretaria Penal a cargo del Dr. Tobías Rueda y Fiscalía Federal a cargo del Dr. Eduardo Norberto Varas, todos del Departamento Judicial de Junín; quienes a través de de sus directivas se pudieron recolectar pruebas donde permitieron certificar que una de estas personas identificada como J.A.S oficiaba como el cabecilla de esta organización que se encargaba de transportar los estupefacientes hacia Junín, luego distribuirlos entre estos cuatro masculinos que tenían diferentes roles en la organización, como aquellos que se encargaban de ocultarlos y fraccionarlos, identificando a uno de estos sujetos como V.G.C alias “Patito”, quien sería un reconocido barra de un importante club de Junín, quien hace unos meses estuvo involucrado en un hecho delictivo donde junto a otro barras trataron de introducir negocios ilegales usando la fachada del club para su beneficio económico; también otras de las personas que integraban esta estructura ilícita y según lo surgido de las escuchas telefónicas estaban encargados de preparar las dosis, fraccionando las sustancias estupefacientes para realizar la venta al menudeo en distintos barrios de Junín, certificando que uno de ellos resultaba ser propietario de una agencia de autos local con frondosos antecedentes delictuales, mientras que otro masculino había cumplido una larga condena por el delito de “Homicidio”.

Establecieron también los detectives policiales que la persona que lideraba esta organización ya poseía antecedentes por venta y transporte de drogas, por lo cual había sido detenido hace algunos años por trasladar droga a ciudades aledañas y en el último tiempo se pudo observar un gran crecimiento económico con algunos lujos que no condecía con su sustento financiero por lo que la justicia cree que los mismos han sido obtenidos y costeados a través del comercio de estupefacientes.

Teniendo en cuenta la totalidad de las pruebas documentadas el Juzgado Federal de Junín extendió cinco (5) ordenes de allanamientos en distintos barrios de Junín; siendo efectivizadas el día viernes 17 de abril del corriente año, en horas de la tarde-noche obteniéndose como resultado el secuestro de lo siguiente elementos: cinco (5) panes de marihuana, clorhidrato de cocaína de máxima pureza fraccionados en envoltorios de diferentes tamaños, preparados y listos para la venta al menudeo; envoltorios conteniendo sustancia marihuana, plantas y flores de cannabis sativa (marihuana); dos armas de fuego siendo: un revolver calibre 38 marca “Smith Wesson”, una pistola calibre 22 marca “Pietro Beretta”, municiones de distintos calibres, dinero pesos argentino y dólares americanos, dos balanzas de precisión, telefonía celular, recortes de nylon usados para el fraccionamiento, como asimismo se procede al secuestro de una camioneta VW Amarok, un automóvil Ford Focus y una camioneta utilitaria Peugeot Partner propiedad de los investigados.

De acuerdo a directivas impartidas por el magistrado Federal de intervención se procedió a la detención e incomunicación de cinco (5) personas de sexo masculino de 61 años, 54 años, 49 años, 35 años y 32 años por “Infracción a la Ley 23.737” y dos de ellos también por el delito de “Tenencia Ilegal de Arma de Fuego”, quedando alojados en dependencia policial.

Asimismo otro persona de sexo masculino de 42 años de edad quedó imputado por “Infracción a la Ley 23.737”.

A la fecha y luego de haber los imputados prestado declaración Indagatoria y haberse evaluado por parte del magistrado de intervención la participación y mérito de cada uno de los detenidos, dos de estos fueron liberados mientras que los principales responsables permanecen detenidos en sede policial.