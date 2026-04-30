«Venimos de los 80 y los 90», la fiesta para mayores, el 2 de mayo en Ameghino, organizada por villeguenses (VIDEO)

Se realizará en la ciudad de Ameghino, organizada desde General Villegas, por DJ Bachi (Roberto Formaríz), junto a dos amigos a los que sumó a esta movida para mayores.

El lugar será el Salón Vicente, ubicado en el ingreso a la vecina ciudad. las entradas anticipadas están a la venta. La noche promete ser un viaje a las dos décadas que mejor música generaron, donde la nostalgia no faltará y mucho menos la diversión.

Desde la zona ya han adquirido entradas porque se venden anticipadas para que el ingreso sea sin espera. Este tipo de eventos se consolida como un fenómeno al que en la zona se le presta atención.

Este sábado 2 de mayo desde las 23:30 horas, en que estará habilitada la boletería se podrá comenzar a vivir la Fiesta «Venimos de los 80 y los 90», con el clásico aguante, que es una parte importante, anticipando lo que la noche traerá a quienes asistan.