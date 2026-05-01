Guillermo Gardoni, orgullo de entrenador, luego de la actuación de Paz Francucci en Panamá (VIDEO)

Paz Francucci compitió en los Juegos Suramericanos d ela Juventud 2026 en panamá, lo hizo en equipo, anteriormente también en el exterior, pero de forma individual, con una Medalla de Oro en una de esas ocasiones.

El equipo argentino en la posta 4 X 100 había ganado y obtenido el oro, pero un error en una de las integrantes las descalificó, en la posta 4 X 400, quedaron muy cerca del bronce; en esta distancia la atleta villeguense, que representa al club Atlético Villegas, este año comenzó a incursionar en esa distancia.

Pero no todo termina con ese dato, Gardoni contó que logró una marca más que destacada, lo que le valió a él y a Paz felicitaciones de diferentes profesores y entrenadores de atletismo, lo que los deja, a ella y su entrenador, bien posicionados para los compromisos que vienen.

Consultado acerca de sus sensaciones, dijo estar orgulloso de los logros de Paz, es de tener en cuenta que con sus 15 años, Paz compite con atletas de mayor edad, por lo tanto más desarrolladas, y con mayor experiencia, sin embargo sus actuaciones nunca pasan desapercibidas y generalmente se ubica en el podio, y lo más alto.

Guillermo gardoni, habló también del esfuerzo que representa entrenar, pero más aún ir a competir, porque más allá de la ayuda que recibe, la situación económica no contribuye, motivo por el que realizan venta de pollos, y próximamente de un lechón móvil; de todos modos el acompañamiento con que cuentan, los mantiene «en carrera».