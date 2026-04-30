Repararon un camino vital en el Partido de General Villegas y piden al tránsito pesado abstenerse de circular momentáneamente

Días pasados, tras las abundantes lluvias, el camino que une las localidades de Santa Regina con Coronel Charlone, se llenó de agua dejando a esa traza inutilizable.

Tras las tareas realizadas, se logró el desagote, lo que permitió colocarle tierra para hacerlo transitable.

Aún así el piso se encuentra inestable, por lo que se le solicita al tránsito pesado evitar circular momentáneamente hasta tanto se afirme.

Este camino resulta vital, especialmente para los vecinos que a diario circulan por allí, el paso de camiones, cargados principalmente, ocasionarían serios daños que volverían al estado anterior con sus conocidas consecuencias.