General Pinto: una muestra más del interés que despierta la salud mental, el tema fue abordado en el Centro Universitario

La actividad se ve incrementada este año en e Centro Universitario, ubicado en el ingreso principal a la ciudad, donde continuaron las clases de la Diplomatura de la Universidad Nacional de Lanús.

En este presencial intensivo se trabajó con el segundo módulo: “Estrategias para el abordaje comunitario de las problemáticas de Salud Mental», dictado por la profesora Milagros Oberti, perteneciente a la mencionada casa de altos estudios.

También comenzó el Programa FortaLeo, capacitación destinada a profesores de primero y sexto año de nivel secundario, en articulación con el CIIE «Cora Pelosi», Jefatura Distrital y Dirección de Educación Secundaria.