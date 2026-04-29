Fue liberado el ladrón al que sorprendieron robando en una casa cerca de la comisaría en General Villegas

Es orindo de Mendoza, y hace unos días la propia Policía lo encontró dentro de una vivienda ubicada a pocos metros de la comisaría robando diferentes objetos, principalmente electrodomésticos.

Fue aprehendido y se le dictó la detención, pero en el día de ayer, tras pasar su causa a una Fiscalía de Pehuajó, donde se había iniciado otra por otro hecho delictivo, finalmente se dispuso la liberación.

Al parecer, entre otros puntos, el sujeto de 35 años padecería de una enfermedad mental, lo que habría sido determinante para la decisión tomada por la justicia.

Si bien no fue determinando por qué o por quién, se encontraba en General Villegas, trascendió que sería trasladado a su Mendoza natal, donde l 8 de abril había salido de una unidad penitenciaria luego de purgar una condena, por una hermana que asumiría su responsabilidad. El caco deberá presentarse dos veces a la semana para firmar, como prueba de su permanencia en tierra cuyana, según detalló nuestra fuente.