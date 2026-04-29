El Ing. Videla Dorna representó a Buenos Aires en un encuentro interprovincial de INTA realizado en Córdoba (VIDEO)

Se realizó días pasados en el INTA de Marcos Juárez, donde participaron profesionales de Santa Fé, Entre Ríos, Buenos Aires y la provincia anfitriona. Junto a Videla Dorna, participó, también por nuestra provincia, el agricultor, Roberto Perkins.

El Ingeniero que cada miércoles cuenta con una columna en FM Peregrina (92.9) contó los detalles de la actividad que abordó temas relacionados al agro con una particularidad que destacó en su comentario; la planificación a 10 años de un plan para el abordaje de los temas tratados.