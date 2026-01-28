Campaña para la compra del autobomba: «No tenemos el resultado que esperábamos» (VIDEO)

Maricel Coronel, presidente de la Comisión de Bomberos Voluntarios de General Villegas se refirió a la marcha que la campaña comunitaria para recaudar fondos cuyo fin es la compra de un nuevo autobomba específico para incendio forestales, sorprendiendo al decir que no están obteniendo los resultados esperados.

En ese sentido sostuvo que puede ser la ansiedad o consecuencia que muchas personas están organizando el año. Comerciantes y productores los reciben y han asegurado sus donaciones, pero por el momento no se ven reflejadas en la cuenta que se destinó para tal fin.

El alias para colaborar es cuartelvillegas (cuenta del banco Nación).

La institución necesita $ 200.000.000, documentación incluída, para lograr la compra de la unidad, una autobomba Scania, procedente de países bajos; cuanto antes se logren los fondos, más rápida y conveniente será la operación, y antes podremos contar con la unidad operativa. De ese importe se recaudaron hasta el inicio de la semana $ 15.000.000.

Más allá d ela campaña que inició hace aproximadamente un mes, los bomberos continúan realizando otras actividades con el fin de recaudar, al tiempo que se debe mantener la institución con todas sus demandas; como cantinas, tal el caso del próximo fin de semana, el sábado en que estarán presentes en el Verano Folklórico en el parque Municipal